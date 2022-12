Airtel 5G services: टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने शिमला में 5जी सर्विस को किया लॉन्च, 30 गुणा फास्ट चलेगा इंटरनेट

Highlights शिमला अब एयरटेल 5G प्लस के साथ 30 गुना तेज स्पीड का अनुभव लेने के लिए तैयार है एयरटेल 5जी प्लस सेवाएं ग्राहकों के लिए चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होंगी 5जी सक्षम डिवाइस वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5जी प्लस नेटवर्क का आनंद ले सकेंगे

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में अब एयटेल यूजर्स को तीस गुणा तेज इंटरनेट सर्विस मिलेगी। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने यहां अपनी 5 जी सर्विस को लॉन्च कर दिया है। सोमवार को 5जी की लॉन्चिंग पर एयरटेल इंडिया ने अपने ट्विटर पर लिखा, शिमला अब #Airtel5GPlus के साथ 30 गुना तेज स्पीड का अनुभव लेने के लिए तैयार है। हालांकि यहां एयरटेल 5जी प्लस सेवाएं ग्राहकों के लिए चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होंगी क्योंकि कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा करना जारी रखे हुए है।

5जी सक्षम डिवाइस वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के उच्च गति वाले एयरटेल 5जी प्लस नेटवर्क का आनंद ले सकेंगे। वर्तमान में मॉल रोड, संजोली, ढली, भट्टा कुफर, रिज और संजोली हेलीपैड क्षेत्र और कुछ अन्य चुनिंदा स्थानों पर परिचालित, एयरटेल अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा और आने वाले समय में पूरे शहर में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

