Saptahik Rashifal: माह का पहला सप्ताह इन 5 राशियों के लिए रहेगा लकी, धन-संपदा में होगी वृद्धि

Weekly Horoscope in Hindi (December 01 to 07, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह अपनी बचत की योजना बनाने और भविष्य के निवेश के लिए यह एक अच्छा सप्ताह है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आप विलासिता पर खूब खर्च करेंगे। अपनी पहचान पहचाने जाने से आप खुश महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के साथ-साथ साक्षात्कार और सेमिनार में भी भाग ले सकते हैं। युवा वर्ग एक सुखद छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। आपके निजी मामले संदेह के घेरे में आ सकते हैं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह कार्यस्थल पर सभी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करें और किसी भी तरह के तनावपूर्ण संबंधों से बचने के लिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। ऐसा कहने के बाद, ईश्वर की कृपा से आप किसी भी समस्या से आसानी से बाहर निकल आएंगे। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो आपको इस सप्ताह काफी लाभ होगा और वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। आपके साथी की तरक्की आपके लिए खुशी का स्रोत होगी।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह यदि कोई पुराना बकाया है, तो वह आसानी से वसूल हो जाएगा, और कुछ जातक पहले लिए गए ऋण को चुका देंगे। व्यापारियों को सप्ताह के दौरान एक दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा, और उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। यदि आप शेयर बाजार में हैं, तो आपको फिलहाल इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धन का भारी नुकसान होने के संकेत हैं। आप में से कुछ लोग सप्ताह के दौरान सोना और कपड़े खरीद सकते हैं।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह पूरी संभावना है कि घर में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। छात्रों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। आपके निर्णयों में आपका परिवार आपका साथ देगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण इस सप्ताह के अंत में आपके रोमांटिक रिश्ते में आपको वांछित परिणाम देगा। आपको कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, यह आपके लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद रहेगा। मनोरंजन के कारण आपको नया प्यार मिलेगा। घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा रहेगा और आपके फ़ैसलों में आपके परिवार के सदस्य आपका पूरा साथ देंगे। अगर आप अपने साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ अंतरंग होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको जल्दी ही आर्थिक लाभ हो सकता है। काम और मौज-मस्ती को एक साथ करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए नए मेहमान आएंगे, जो खुशी और जश्न के पल लेकर आएंगे। हालाँकि बार-बार यात्रा करना थकान भरा हो सकता है, लेकिन इससे आपको खुशी के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी होगा। इस सप्ताह आपका कामकाजी जीवन सुचारू रूप से चलने की संभावना है। आपके परिवार के सदस्य आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपके साथी और बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपका साथी आपको बड़े फैसले लेने में मदद करेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का यह एक रोमांचक समय होगा, जिससे आप नए और अलग कौशल सीख सकेंगे। इस सप्ताह आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे, जिससे आप दीर्घकालिक व्यवसाय के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। रचनात्मक लोगों को पहल करनी चाहिए, चाहे वह सहज हो या संवेदनशील। आपको अपने करियर के निर्णयों के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। आपका साथी और बच्चे अपार खुशी का स्रोत होंगे।

वृ्श्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके नए संबंध आपके लिए नए अवसर पैदा करेंगे, जिससे आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकेंगे और अपने समूह में आत्म-सम्मान अर्जित कर सकेंगे। कार्यस्थल पर संवाद की लाइनें खुली रखने और सलाह देने के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से अप्रत्याशित सहयोग मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। आपको सामाजिक मेलजोल में नए दोस्त बनाने की सलाह दी जाती है। किसी मुद्दे पर अपने साथी के साथ मतभेद हो सकता है।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह लंबे समय में, जीवन के लगभग हर पहलू में आपको बढ़त मिलने की संभावना है। करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए काफी अनुकूल है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन पहले से की गई तैयारी आपको अपने इच्छित लक्ष्यों तक ले जाएगी। यह अवधि आपके और आपकी सामाजिक स्थिति के लिए भी अनुकूल है। कार्यस्थल पर, अनावश्यक ज़िम्मेदारियाँ लेने से सावधान रहें। इस सप्ताह आपका रोमांटिक रिश्ता मज़बूत होगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आप आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत रहेगी और आपकी उम्मीद से बेहतर रहेगी। छात्रों को इस सप्ताह अच्छे परिणाम के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपमें से कुछ लोगों के लिए रोमांस का माहौल रहेगा क्योंकि आप नई दोस्ती की तलाश करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित व्यायाम और आहार का पालन करना सुनिश्चित करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखें।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आर्थिक रूप से, सुधार होगा, और आपको भौतिक सुख-सुविधाओं के संसाधनों में वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है। छात्रों को अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। बच्चे आपकी सलाह और मार्गदर्शन लेंगे। आपको रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से सहयोग मिलेगा। आपमें से कुछ लोगों के लिए एक नवोदित रोमांस क्षितिज पर है।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह व्यवसाय में व्यावहारिक और स्पष्ट होने की आपकी क्षमता आपको भारी लाभ दिलाएगी। आप इस सप्ताह लंबित कार्यों को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से आशीर्वाद लेने से आपको आराम और मानसिक शांति मिलेगी। अपने प्रियजनों की प्रगति से आपको कुछ राहत मिलेगी। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आसानी से हल हो जाएंगी।

Web Title: Weekly Horoscope first week month December 01 to 07 lucky these 5 zodiac signs wealth increase