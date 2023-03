उत्तराखंड: चारधाम यात्रा के लिए अब तक ढाई लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण, यहां जानें कैसे आप भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

Highlights उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अप्रैल महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाली है चारधाम यात्रा के लिए अब तक ढाई लाख लोग करा चुके हैं पंजीकरण उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश-विदेश में काफी मशहूर है, जिसकी यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है

देहरादून: चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। अप्रैल के महीने में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार अपनी कमर पूरी तरह से कस चुकी है। तीर्थयात्रा शुरू होने में एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, ऐसे में तीर्थयात्री अपना पंजीकरण जल्द से जल्द कराने में जुटे हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, तीर्थ यात्रा के शुरू होने से पहले करीब ढाई लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इस पंजीकरण में यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने सोमवार को कहा कि अब तक ढाई लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए 1.39 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं, बद्रीनाथ के लिए 1.14 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

