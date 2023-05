मध्य प्रदेश सरकार की अनोखी पहल, शासकीय खर्च पर हवाई जहाज से बुजुर्गों को कराई जा रही तीर्थ यात्रा

By मुकेश मिश्रा | Published: May 23, 2023 11:49 AM

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य के बुजुर्गों के लिए अनोखी पहल की है। राज्य में पहली बार 32 बुजुर्गों को इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए रवाना किया गया है।

फाइल फोटो

Next