Shardiya Navratri 2025: डांडिया और गरबा खेलने के लिए गुजरात की ये जगह बेस्ट, दोस्तों के साथ यादगार रहेगा त्योहार

Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा को समर्पित नौ दिनों का त्योहार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार भारत के अलग-अलग राज्यों में बड़े ही अलग और धूमधाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक नवरात्रि के अलग रूप देखने को मिलते है। जहां गुजरात में नवरात्रि ढोल की थाप, रंग-बिरंगे घाघरों की लहरों और गरबा व डांडिया की बेजोड़ ऊर्जा से परिभाषित होती है।

हर साल, लाखों भक्त और मौज-मस्ती करने वाले लोग देवी दुर्गा को समर्पित इस नौ रातों के उत्सव को मनाने के लिए शहरों और कस्बों में इकट्ठा होते हैं। गुजरात, जो सबसे प्रतिष्ठित गरबा परंपराओं का घर है, वह जगह है जहाँ उत्सव सबसे ज़्यादा चमकते हैं। भव्य स्टेडियमों से लेकर सामुदायिक मैदानों तक, हर शहर में गरबा का अपना अनूठा स्वाद होता है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है।

अगर आप इस साल नवरात्रि की असली आत्मा का अनुभव करने की योजना बना रहे हैं, तो गरबा खेलने के लिए गुजरात सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ हर शहर और गाँव में गरबा का अपना अलग ही रंग और जोश देखने को मिलता है। अगर आप गरबा का असली अनुभव लेना चाहते हैं, तो गुजरात में ये जगहें सबसे अच्छी हैं:

1. वडोदरा

वडोदरा को 'गरबा की सांस्कृतिक राजधानी' कहा जाता है। यहाँ के गरबा समारोह बहुत ही भव्य और पारंपरिक होते हैं।

समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: यह शहर का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय गरबा स्थल है। यहाँ हजारों लोग एक साथ गरबा करते हैं, जिससे एक अद्भुत माहौल बनता है।

यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा: यह भी वडोदरा का एक प्रमुख गरबा आयोजन है, जो अपने पारंपरिक और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है।

2. अहमदाबाद

अहमदाबाद में गरबा का आधुनिक और पारंपरिक, दोनों तरह का मिश्रण देखने को मिलता है।

गरबा के सबसे बड़े आयोजन: शहर के प्रमुख क्लबों और मैदानों में विशाल गरबा समारोह होते हैं।

जीएमडीसी ग्राउंड: यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन होता है, जिसमें प्रसिद्ध गायक और कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं।

कर्णावती क्लब: यह एक प्रमुख स्थल है, जहाँ हर साल हजारों लोग गरबा का आनंद लेने आते हैं।

3. राजकोट

राजकोट अपने पारंपरिक और लोकगीतों पर आधारित गरबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गरबा में पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का बहुत गहरा प्रभाव होता है।

रेसकोर्स ग्राउंड: यहाँ बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी पारंपरिक प्रस्तुति देते हैं।

4. सूरत

सूरत में गरबा का अपना ही एक अलग उत्साह और जोश देखने को मिलता है। यहाँ के गरबा आयोजन अपनी भव्यता और रोशनी के लिए जाने जाते हैं।

प्रमुख आयोजन स्थल: शहर के बड़े मैदानों और क्लबों में विशाल गरबा समारोह होते हैं।

5. गांधीनगर

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी कई प्रमुख गरबा आयोजन होते हैं, जहाँ लोग पूरी रात गरबा खेलने का आनंद लेते हैं।

गरबा खेलने के टिप्स:

समय पर पहुंचें क्योंकि प्रमुख स्थानों पर भीड़ बहुत होती है।

पारंपरिक पोशाक (केडिया-पायजामा पुरुषों के लिए, चनिया-चोली महिलाओं के लिए) पहनकर ही जाएं।

अगर संभव हो, तो पहले से ही गरबा खेलने के लिए टिकट या पास ले लें।

