Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दौरान दिल्ली में देखना चाहते हैं खूबसूरत पंडाल? तो इन जगहों को बिल्कुल न करें मिस, पढ़ें पूरी लिस्ट

Shardiya Navratri 2025: हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। वह ब्रह्मांड की रक्षक हैं, जो बुराई का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है जो कि नौ दिनों का होता है। साल में दो बार मनाई जाने वाली नवरात्रि में से एक शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है जो कि 2 अक्तूबर को दशहरें के साथ खत्म होगी।

शारदीय नवरात्रि के आगमन के साथ ही दिल्ली में जगह-जगह मां दुर्गा के पूजा पंडाल लगाए जाते हैं। जिसे देखने के लिए देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। दिल्ली में, आप विभिन्न खूबसूरत पंडाल देख सकते हैं, जिन्हें कारीगरों ने बनाया है जो विशेष रूप से खूबसूरत पंडाल बनाने के लिए राजधानी आते हैं।

दिल्ली के बेस्ट दुर्गा पंडाल

1- तिमारपुर और सिविल लाइंस पूजा समिति

यह दिल्ली के सबसे खूबसूरत पंडालों में से एक है, जहाँ कई लोग मौज-मस्ती करने और कुछ अच्छा समय बिताने आते हैं। इस पंडाल का मुख्य आकर्षण इसकी थीम और इसकी खूबसूरत दुर्गा प्रतिमा है। यहाँ देवी दुर्गा को बैलगाड़ी पर विसर्जन स्थल तक ले जाने की अद्भुत परंपरा भी देखी जा सकती है। तिमारपुर और सिविल लाइंस पूजा समिति पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो विश्वविद्यालय है।

2- सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल

सीआर पार्क को चित्तरंजन पार्क भी कहा जाता है और यह अपने अद्भुत पंडाल के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसे अक्सर 'मिनी बंगाल' भी कहा जाता है। यह दिल्ली के सबसे रंगीन और अद्भुत दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है, जिसका रखरखाव धार्मिक मानदंडों के अनुसार किया जाता है। धुनुची नाच देखने के लिए आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए।

सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो नेहरू प्लेस है।

3- मातृ मंदिर, सफदरजंग एन्क्लेव

यह एक शांत और निर्मल काली बाड़ी है, वह भी दिल्ली के बीचों-बीच। मातृ मंदिर, बी 2 ब्लॉक में स्थित है और यहाँ दुर्गा पूजा का उत्सव अद्भुत ढंग से मनाया जाता है। मातृ मंदिर के शानदार पंडाल का आनंद लें और अपने बंगाली दोस्तों के साथ कुछ मज़ेदार पल बिताएँ।

मातृ मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन एम्स है।

4- मिंटो रोड, राजीव चौक

यह सुंदर और पारंपरिक दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है और संस्कृति और बंगाली परंपरा का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह पंडाल अपने 'धुनुची नाच' और बेहतरीन पुष्पांजलि के लिए प्रसिद्ध है। यह पूजा पंडाल 1940 से मनोरंजन का एक बड़ा केंद्र रहा है।

मिंटो रोड दुर्गा पंडाल तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है।

5- कश्मीरी गेट

यह दिल्ली के सबसे पुराने और प्रसिद्ध पंडालों में से एक है। इस पूजा पंडाल की शुरुआत 1910 में हुई थी और इसे आधिकारिक तौर पर दिल्ली दुर्गा पूजा समिति कहा जाता है। इस पंडाल में देवी की मूर्ति वाकई अद्भुत और भव्य है और इसे चांदी और सोने से सजाया गया है।

कश्मीरी गेट दुर्गा पंडाल तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन सिविल लाइंस है।

6- मिलानी पूजा समिति, मयूर विहार 1

यह पूजा पंडाल सबसे साफ़-सुथरे और करीने से डिज़ाइन किए गए पूजा पंडालों में से एक है। इस पंडाल में सुंदर मूर्तियाँ और रचनात्मक थीम प्रदर्शित हैं जो आसपास के लोगों को आकर्षित करती हैं।

मिलानी पूजा समिति तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन मयूर विहार - 1 है।

7- नई दिल्ली काली बाड़ी

इस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में सबसे अद्भुत दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और दुर्गा पूजा के समय बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ कोई भी सबसे प्रामाणिक दुर्गा पूजा उत्सव देख सकता है।

नई दिल्ली काली बाड़ी दुर्गा पंडाल तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन आर के आश्रम मार्ग है।

8- दुर्गोत्सव, जीके-2

इस पंडाल में आमतौर पर दिल्ली के कुलीन लोग आते हैं और दिल्ली के इस प्रसिद्ध दुर्गा पंडाल का मुख्य आकर्षण यहाँ का आहार-अनुकूल भोग है, जो जैविक सामग्री और जैतून के तेल से बनाया जाता है। यह एक और प्रसिद्ध दुर्गा पंडाल है जो हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है।

दुर्गोत्सव दुर्गा पंडाल, ग्रेटर कैलाश 2 तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो ग्रेटर कैलाश है।

9- शिप्रा सनसिटी सर्बजनिन दुर्गा पूजा मंडप

नोएडा या गाजियाबाद में रहने वाले लोगों के लिए यह सबसे अच्छे और निकटतम दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है। यह सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है, जिसे हर साल दुर्गा पूजा के दौरान खूबसूरती से सजाया जाता है। आगंतुक यहाँ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं।

शिप्रा सनसिटी सर्बजनिन दुर्गा पूजा मंडप तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो कौशाम्बी है।

10- आरामबाग दुर्गा पूजा

यह दिल्ली का एक और बड़े बजट वाला दुर्गा पूजा पंडाल है क्योंकि वर्ष 2013 में इस पंडाल का बजट 2 करोड़ रुपये था और इसने एक अनोखा और शानदार पंडाल बनाया था। यह दिल्ली के दर्शनीय दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है।

आरामबाग दुर्गा पूजा मंडप तक पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो विश्वविद्यालय है।

