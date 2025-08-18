Saptahik Rashifal: इस सप्ताह जोखिम लेने से बचना होगा, पढ़ें अपना इस हफ्ते का भविष्यफल

Weekly Horoscope in Hindi (August 18 to 24, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको नए जोखिम लेने से बचें। साथ ही ऐसी परिस्थितियों से भी बचे जिनसे दूसरों के साथ मतभेद हो सकते हैं। अगर आप विनाशकारी गलतियों को दोहराने से बचना चाहते हैं, तो आपको अपना इतिहास याद रखना होगा। आपको सावधान रहना होगा, वरना यह लंबे समय में आपके हितों को नुकसान पहुँचा सकता है। मौजूदा साझेदारी में संतुलन बनाने या रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ समायोजन करने पड़ सकते हैं। आप जल्द ही किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आप बेहद रचनात्मक रहेंगे। इससे दीर्घकालिक लाभ की संभावना है। अपने विचारों को व्यवहारिक रूप में लागू करके लाभ उठाएँ। पिछले निवेशों से प्राप्त आपके लक्ष्य निश्चित प्रतीत होते हैं। इसलिए, आपको इसे सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति आपको नौकरी या साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता है जिसे आप स्वीकार कर सकते हैं। आपके नए विचार और तकनीकी ज्ञान दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। आपका प्रेमी/जीवनसाथी आपको भरपूर सहयोग दे सकता है। बेहतर होगा कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह लें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको जो कार्य सौंपा गया है, वह आपकी विशेषज्ञता और ज्ञान की परीक्षा लेने वाला है। इसलिए, आपको इस कार्य में पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। कड़ी मेहनत के बाद कार्यस्थल पर स्थिरता प्राप्त होगी। अपने आस-पास के वातावरण को सुंदर बनाने और घर के लोगों का मनोरंजन करने के लिए यह एक बेहतरीन सप्ताह है। अपनी रुचि के नए पाठ्यक्रमों को तलाशने के लिए यह एक बेहतरीन सप्ताह है। कोई नया प्रेम प्रसंग पनप सकता है, और इस रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए आपको ईमानदार और गंभीर होने की आवश्यकता होगी।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह उचित वित्तीय योजना बनाना समय की मांग है। आपको अंतिम समय में धन की प्राप्ति हो सकती है। घरेलू मोर्चे पर माहौल आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है। उतार-चढ़ाव और समस्याएँ आ सकती हैं। अपना आत्मविश्वास न खोएँ और परिस्थितियों का सामना करें। आप पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके कुछ करीबी दोस्त आपकी मदद के लिए आगे आएँगे। व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग कानूनी मामलों में उलझ सकते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके करीबी लोग आपकी स्थिति को और मज़बूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपके प्रयासों से आपको तरक्की मिलेगी। परिवार के किसी बुज़ुर्ग सदस्य को लेकर चिंताएँ बढ़ेंगी। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान पर नज़र रखें। छात्र आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं में शामिल होंगे। आपका करिश्मा निस्संदेह काफ़ी ध्यान आकर्षित करेगा। विवाहित लोग अपने जीवनसाथी के साथ एक छोटी छुट्टी की योजना बना सकते हैं।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। पेशेवर लाभ प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। कुछ लोगों के लिए आनंददायक यात्राएँ शिक्षाप्रद होंगी। आप घर में या उसके आसपास कुछ काम करवाने या किसी नए क्षेत्र को जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। नए उद्यम और परियोजनाएँ शुरू होने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह नकदी प्रवाह बहुत अच्छा और लाभदायक रहेगा। आपका जीवनसाथी आपका साथ देगा और आपको देखभाल और स्नेह प्रदान करेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह सोने के आभूषणों सहित धन-संपत्ति में लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। कुछ जातकों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रयासों से प्राप्त सफलता और सम्मान आपको आत्मविश्वास से भर देंगे और आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मुकदमेबाजी में सफलता मिल सकती है। आपके सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा को कोई खतरा नहीं है। इस सप्ताह व्यापारियों को मध्यम लाभ होगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके अग्रणी प्रयासों से आपको अपने काम में सफलता और स्वतंत्रता मिलने की संभावना है। जो लोग विलय या साझेदारी की योजना बना रहे हैं, उनके सफल होने की संभावना है। इससे उन्हें रचनात्मक स्वतंत्रता मिलेगी और साथ ही नियमित कामकाज के दबाव और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको उम्र में अपने से बहुत छोटे किसी व्यक्ति से सीखने का मौका मिलेगा। आपके घर पर कोई शुभ कार्य होने की संभावना है। जीवनसाथी या आपका प्रिय आपको परवाह और प्यार का एहसास दिलाएगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह, आप सामाजिक समूहों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएँगे और अपने आस-पास के माहौल को जीवंत बनाएंगे। हालाँकि नए धन कमाने के उद्यम और निवेश के अवसर आपको व्यस्त रखेंगे, लेकिन तुरंत लाभ की संभावना कम है। बच्चे आपसे सलाह और मार्गदर्शन लेंगे। आपका दोस्त आपको धोखा दे सकता है और अगर आप अपना राज़ नहीं बताते हैं, तो इसका आपको नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अन्य धार्मिक गतिविधियों में भी आपका कुछ समय लगेगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके लिए एक लाभदायक दौर दिखाई दे रहा है, और भविष्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अकेले काम करें और दूसरों की मदद लेने से बचें। आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, इससे आपको आराम मिलेगा और अपनी ऊर्जा वापस पा सकेंगे। आप में से कुछ लोग जल्द ही किसी साझेदारी वाले व्यवसाय से बाहर निकलने का मन बना सकते हैं। जीवनसाथी के साथ बेहतर समझ घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए प्रेम जीवन एक दिलचस्प मोड़ लेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको वर्तमान परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद ही नई योजनाएँ बनानी चाहिए। इस सप्ताह कार्य और व्यवसाय की संभावनाओं में सुधार होने की संभावना है। निर्यात व्यवसाय शुरू करने का अवसर मौजूद है। कार्यस्थल पर कुछ तनावपूर्ण क्षण आ सकते हैं। चतुराई और धैर्य अंततः फलदायी होंगे। कुछ चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में आप अपने कौशल को बिल्कुल अलग तरीके से प्रदर्शित करेंगे। महत्वपूर्ण लोगों को अपने घर बुलाने के लिए यह सप्ताह अच्छा है। आप अपने रिश्ते की क्षमता का आकलन इस बात से कर सकते हैं कि आप अपने साथी के साथ कितना साझा करने को तैयार हैं।

मीन साप्ताहिक राशिफल

आप बड़े दिल के हैं और हमेशा दूसरों की मदद और सहयोग करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचना शुरू करें। आप अपने सामान्य काम या व्यवसाय के ज़रिए ज़्यादा हासिल कर पाएँगे। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको आपसी सहमति से कोई फ़ैसला लेना होगा। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बच्चों को किसी मज़ेदार ट्रिप पर ले जाएँगे। फ़ोन पर आप थोड़े आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन काम पूरा कर लेंगे। आपका पार्टनर आपके रिश्ते में खलल डाल सकता है, इसलिए अपना समय दें।

