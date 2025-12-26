Purnima Date List 2026: नए साल में कब-कब पड़ेगी पूर्णिमा तिथि, देखें नए साल में पूर्णिमा तिथि लिस्ट
अब कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि वर्ष 2026 में कब-कब पड़ेगी पूर्णिमा तिथि
Purnima Date List 2026: हिन्दू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना गया है। यह तिथि चंद्र मास की वह अवस्था होती है जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, और इसी कारण इसे शुभ, पवित्र एवं फलदायी माना गया है। पूर्णिमा को भगवान विष्णु, शिव, चंद्रदेव तथा मां लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है। कई भक्त पूर्णिमा व्रत रखते हैं। यह व्रत मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और पुण्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। पूर्णिमा तिथि को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने की परंपरा बहुत प्रचलित है, विशेषकर गृहस्थ जीवन में।
पूर्णिमा तिथि पर पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्यौहार
पूर्णिमा तिथि पर कई प्रमुख पर्व और त्यौहार आते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा, जो गुरु-शिष्य परंपरा का महापर्व है। बुद्ध पूर्णिमा, जो भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण। शरद पूर्णिमा – मां लक्ष्मी की विशेष पूजा, खीर का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा – दीपदान और गंगा स्नान, होली (फाल्गुन पूर्णिमा) – सामाजिक समरसता का पर्व, रक्षाबंधन (श्रावण पूर्णिमा) – भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है।
पूर्णिमा को चंद्रमा मन का कारक माना गया है। इस दिन चंद्रमा अत्यंत शक्तिशाली होता है, जिससे मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान, मंत्र जप और साधना के लिए यह दिन अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। आयुर्वेद और योग में भी पूर्णिमा को शरीर और मन पर विशेष प्रभाव डालने वाली तिथि माना गया है।
दान-पुण्य और स्नान का महत्व
पूर्णिमा को गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान तथा अन्न, वस्त्र, तिल, घी, धन आदि का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन किया गया दान जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। हिन्दू धर्म में पूर्णिमा तिथि शुभता, पूर्णता और प्रकाश का प्रतीक है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए श्रेष्ठ है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा देती है। अब कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि वर्ष 2026 में कब-कब पड़ेगी पूर्णिमा तिथि
पूर्णिमा 2026 तिथियां (Purnima Date List 2026)
3 जनवरी 2026 - पौष पूर्णिमा
1 फरवरी 2026 - माघ पूर्णिमा व्रत
3 मार्च 2026 - फाल्गुन पूर्णिमा
1 अप्रैल 2026 - चैत्र पूर्णिमा
1 मई 2026 - वैशाख पूर्णिमा
31 मई 2026 - ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा
29 जून 2026 - ज्येष्ठ पूर्णिमा
29 जुलाई 2026 - आषाढ़ पूर्णिमा
27 अगस्त 2026 - श्रावण पूर्णिमा
26 सितंबर 2026 - भाद्रपद पूर्णिमा
25 अक्टूबर 2026 - आश्विन पूर्णिमा
24 नवम्बर 2026 - कार्तिक पूर्णिमा
23 दिसंबर 2026 - मार्गशीर्ष पूर्णिमा