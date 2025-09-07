Lunar Eclipse 2025: आज पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं इन 10 बातों का जरूर रखें ध्यान

Lunar Eclipse 2025: हिंदू परंपरा में, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चंद्रमा मातृत्व का प्रतीक है। हालाँकि विज्ञान इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता है, फिर भी कई लोग सावधानी के तौर पर इनका पालन करते हैं, क्योंकि वे जोखिम से ज़्यादा सुरक्षा को महत्व देते हैं।

गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान

1. गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ग्रहण से बचना चाहिए।

2. ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए।

3. भोजन करने से बचें, खासकर ग्रहण से पहले तैयार किया गया भोजन।

4. गर्भवती महिलाओं को पूरे ग्रहण के दौरान आराम करना चाहिए।

5. ग्रहण के बाद स्नान करें या शुद्धि के लिए गंगाजल छिड़कें।

6. गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं को छूने से बचना चाहिए।

7. गर्भवती महिलाओं को चंद्र या सूर्य ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए।

8. अपनी गोद में पानी से भरा नारियल रखें।

9. गर्भवती महिलाओं को मन, शरीर और आत्मा को शांत करने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए।

10. गीता, हनुमान चालीसा या रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ें।

