Lunar Eclipse 2025: सितंबर में ब्लडमून और पूर्ण चंद्र ग्रहण साथ-साथ, भारत में दिखाई देगा, जानें डेट और टाइम

Lunar Eclipse 2025: भारत के नागरिक जल्द ही एक दुर्लभ चाँद का नज़ारा देखेंगे। 2025 में ब्लड मून सितंबर की रात को आसमान को रोशन करेगा, जिससे छतें, बगीचे और खुली जगहें तारों को देखने वालों के लिए एक आकर्षण बन जाएँगी।

ब्लड मून कब दिखाई देगा?

चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को होगा। यह भारत, रूस, चीन, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से दिखाई देगा। भारत में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़ के निवासियों को इसे स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिलेगा। बादल छाए रहने या प्रदूषण जैसी मौसमी स्थितियाँ कुछ क्षेत्रों में दृश्यता को प्रभावित कर सकती हैं।

ग्रहण 7 सितंबर की रात 8:58 बजे शुरू होगा और 8 सितंबर को रात्रि 1:25 बजे तक रहेगा। खगोलविदों का कहना है कि ग्रहण का सबसे प्रभावशाली चरण रात 11:00 बजे से रात 12:22 बजे के बीच होगा, जब चंद्रमा अपनी गहरी लाल चमक में होगा।

लोग चंद्र ग्रहण कैसे देख सकते हैं?

सूर्य ग्रहण के विपरीत, चंद्र ग्रहण को बिना किसी जोखिम के नंगी आँखों से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, हालाँकि दूरबीन या टेलीस्कोप इसे और भी शानदार बना सकते हैं। ग्रहण को स्पष्ट रूप से देखने का सबसे अच्छा मौका कम प्रदूषण और कम बादलों वाले खुले क्षेत्रों से होता है।

यह ग्रहण क्यों खास है?

ब्लड मून 2025 अपनी व्यापक दृश्यता के कारण अद्वितीय है। भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देने वाला चंद्रग्रहण असामान्य है, और इसलिए यह नज़ारा दर्शकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। यह न केवल कई लोगों के लिए इस नज़ारे को देखने का एक अवसर है, बल्कि रात्रि आकाश में प्रकृति की लय की याद भी दिलाता है।

