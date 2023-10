दिल्ली: दशहरा उत्सव में शामिल होंगी कंगना रनौत, रावण पर करेंगी तीर से वार

Highlights 24 अक्टूबर को लवकुश रामलीला में दशहरा उत्सव बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत दशहरा उत्सव में करेंगी शिरकत फिल्म तेजस के प्रमोशन में लगी हैं कंगना

Delhi Ramlila: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म तेजस सिनेमाघरों में 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म तेजस को लेकर कंगना लगातार प्रमोशन में जुटी हुई हैं। वह इस संबंध में बीते दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिली। कंगना ने फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी।

What an incredible moment for the #Tejas team! 🎉 Defense Minister #RajnathSingh and esteemed members of the Indian Air Force attended the special screening at the Indian Airforce Auditorium. 🎥✨ Chief of Defense Staff General Anil Chauhan even presented director @sarveshmewara1… pic.twitter.com/CQZwewWuL8