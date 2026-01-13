Happy Lohri 2026: लोहड़ी का पूजा मुहूर्त कब है? जानिए लोहड़ी की थाली में क्या शामिल करें
By रुस्तम राणा | Updated: January 13, 2026 11:23 IST2026-01-13T11:20:53+5:302026-01-13T11:23:56+5:30
लोहड़ी, उत्तरी भारत का एक प्राचीन लोक त्योहार है, जो पंजाब की कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत सर्दियों के संक्रांति से जुड़ी है, जो उस समय को चिह्नित करता है जब सर्दियों के सबसे ठंडे दौर के बाद दिन लंबे होने लगते हैं।
Happy Lohri 2026: लोहड़ी, एक जीवंत सर्दियों का फसल उत्सव है, जो गर्मी, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है – यह परिवारों और समुदायों को खुशी और एकजुटता की भावना से एक साथ लाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जो सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों के खत्म होने और लंबे दिनों के आने का प्रतीक है।
लोहड़ी 2026: मुहूर्त का समय और तिथि
लोहड़ी हर साल 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। पुराने बिक्रमी कैलेंडर के अनुसार, जो चंद्रमा और सूर्य के चक्रों को मिलाता है, लोहड़ी मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को पड़ेगी। दृक पंचांग के अनुसार, लोहड़ी संक्रांति 14 जनवरी 2026 को दोपहर 03:13 बजे होगी।
लोहड़ी की परंपरा एवं रीति-रिवाज
लोहड़ी का त्योहार रबी की फसल की कटाई का जश्न मनाता है, जिसमें लोग शाम को अलाव जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लोक गीत गाते हैं, नाचते हैं, और आभार व्यक्त करने के लिए आग में तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी चढ़ाते हैं। लोहड़ी आमतौर पर खुली जगहों या घरों के बाहर मनाई जाती है, क्योंकि भक्त इस समारोह के हिस्से के तौर पर अलाव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
लोहड़ी 2026: लोहड़ी की थाली में क्या-क्या शामिल करें?
गजक और रेवड़ी
मूंगफली की चिक्की
तिल के लड्डू
पंजीरी
लोहड़ी से जुड़ा इतिहास
लोहड़ी, उत्तरी भारत का एक प्राचीन लोक त्योहार है, जो पंजाब की कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत सर्दियों के संक्रांति से जुड़ी है, जो उस समय को चिह्नित करता है जब सर्दियों के सबसे ठंडे दौर के बाद दिन लंबे होने लगते हैं।
लोहड़ी हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष महीने के अंत और माघ महीने की शुरुआत के साथ मनाई जाती है। लोक कथाओं के अनुसार, लोहड़ी का इतिहास मुग़ल काल के एक स्थानीय नायक दुल्ला भट्टी की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिन्हें लड़कियों को शोषण से बचाने और उनकी शादी करवाने के लिए याद किया जाता है। त्योहार के गीतों में अक्सर उनकी बहादुरी और उदारता की प्रशंसा की जाती है।
समय के साथ, सर्दियों का त्योहार सूर्य देवता (सूर्य) और अग्नि (आग) के उत्सव में बदल गया, जिन्हें जीवन, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो फसलों और इंसानों के जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं।
लोहड़ी 2026: महत्व
लोहड़ी का सांस्कृतिक और कृषि के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा महत्व है, यह रबी की फ़सलों से जुड़ा है। यह कृतज्ञता का त्योहार है, जहाँ किसान अच्छी फ़सल के लिए प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। लोहड़ी की मुख्य चीज़, आग, सूरज, नई शुरुआत और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। समृद्धि और एकजुटता दिखाने के लिए पवित्र आग में तिल, गुड़, मूंगफली, पॉपकॉर्न और रेवड़ी चढ़ाई जाती है।
सामाजिक रूप से, लोहड़ी नई शुरुआत का जश्न मनाती है और यह खासकर नए शादीशुदा जोड़ों और नए बच्चे का स्वागत करने वाले परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रजनन क्षमता, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। रीति-रिवाजों से परे, लोहड़ी संगीत, नृत्य और मिलकर जश्न मनाने के ज़रिए सामुदायिक संबंधों को मज़बूत करती है, जिससे यह इतिहास, आस्था और सामूहिक खुशी का मेल वाला त्योहार बन जाता है।