गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान से पूजा

By संदीप दाहिमा | Updated: January 7, 2026 17:05 IST2026-01-07T17:05:26+5:302026-01-07T17:05:38+5:30

गणेश चतुर्थी के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विराजित गणेश जी की विधिवत पूजा संपन्न हुई। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित कूप के समीप विराजमान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न हुई। यह पूजा शास्त्रीय विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न कराई गई। मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के डिप्टी कलेक्टर श्री शंभु शरण जी ने श्रद्धा एवं भक्ति भाव से श्री गणेश जी की पूजा की। इस अवसर पर मंगल कामनाओं के साथ सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की गई। पूजा के दौरान मंदिर परिसर " गणपति बप्पा मोरिया " और " जय गणेश " के जयकारो से गुंजायमान रहा।

 

