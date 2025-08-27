गणेश चतुर्थीः 32 फुट ऊंची गणपति की मूर्ति, सुदर्शन चक्र, वायु-रक्षा कवच और सिंदूर का कटोरा, देखिए भव्य वीडियो

Ganesh Chaturthi 2025: 32 फुट ऊँची गणपति की मूर्ति ने सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान में इस्तेमाल किया गया एक वायु-रक्षा कवच है।

Highlightsसैन्य अभियानों के सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मिशन सिंदूर थीम रखी गई हैइतिहास आधी सदी से भी ज़्यादा पुराना है।दूसरे हाथ में सिंदूर का कटोरा भी है।

मुंबईः गणेश चतुर्थी 2025 शुरू हो गई है और गणपति की मूर्तियाँ अपनी परंपरा, कलात्मकता और पर्यावरण-चेतना के मिश्रण के कारण लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। मुंबई का खेतवाड़ी इलाका विशाल गणपति मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ष खेतवाड़ी सरोजिनी गणेश उत्सव मंडल ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में गणेश चतुर्थी पर मिशन सिंदूर थीम पर आधारित 32 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की है। मंडल के सचिव विनायक घड़से ने कहा कि सफल सैन्य अभियानों के सम्मान और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मिशन सिंदूर थीम रखी गई है।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तर्क दिया था कि गणेशोत्सव के दौरान गणेश मंडलों को अपने गणपति सजावट में ऑपरेशन सिंदूर थीम को अपनाना चाहिए।सरोजिनी गणेश उत्सव मंडल के सचिव घड़से ने कहा, "इस वर्ष, हमारे मंडल, खेतवाड़ी फोर्थ क्रॉसलेन, सरोजिनी गणेश उत्सव मंडल ने 32 फुट की गणेश प्रतिमा भेंट की।


इस वर्ष, हमने भारत के रक्षा बलों के सफल अभियानों का सम्मान करने के लिए मिशन सिंदूर पर आधारित प्रतिमा की थीम रखी।" इस थीम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए घाड़से राज्य के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। 32 फुट ऊँची गणपति की मूर्ति ने सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान में इस्तेमाल किया गया एक वायु-रक्षा कवच है।

और दूसरे हाथ में सिंदूर का कटोरा भी है। इस बीच, खेतवाड़ी की प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा, खेतवाड़ीचा राजा, हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यह अपनी सुंदर सजावट और कारीगरी के कौशल के लिए जानी जाती है और इसका इतिहास आधी सदी से भी ज़्यादा पुराना है।


