Ganesh Chaturthi 2024: लालबागचा राजा गणेशोत्सव को पहले दिन मिला ₹48 लाख से अधिक का दान

Highlights लालबागचा राजा गणेशोत्सव को गणेश उत्सव के पहले दिन ₹48.30 लाख का दान मिला एक्स पर दान की गिनती में मदद करने वाले लोगों का एक वीडियो साझा किया गया है वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि दान विदेशी मुद्राओं में किया गया था

Ganesh Chaturthi 2024: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा गणेशोत्सव को गणेश उत्सव के पहले दिन ₹48.30 लाख का दान मिला, समाचार एजेंसी एएनआई ने रविवार, 8 सितंबर को लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की गिनती के आंकड़ों के हवाले से बताया। समाचार एजेंसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के कोषाध्यक्ष मंगेश दत्ताराम दलवी के हवाले से कहा गया, “दान की राशि 48 लाख 30 हजार रुपये थी।”

समाचार एजेंसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दान की गिनती में मदद करने वाले लोगों का एक वीडियो साझा किया। रिपोर्ट के अनुसार, ये लोग लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के सदस्य हैं, जहां दान की गिनती की गई थी। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे स्वयंसेवक या गिनती करने वाली टीम ने देवता के नाम पर चढ़ाए गए सिक्कों और नोटों की गिनती की। वे नोटों को पैसों से बनी मालाओं से निकाल रहे थे और मुद्रा के भंडार में जोड़ रहे थे।

गिनती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया ताकि इसे अधिक कुशलता से पूरा किया जा सके, अलग-अलग स्टेशनों को अलग-अलग काम सौंपा गया। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, नोटों को मालाओं से अलग करने और उन्हें बंडलों में इकट्ठा करने के लिए एक स्टेशन था, और फिर एक गिनती स्टेशन था, जो वास्तविक गिनती वाले हिस्से से निपटता था, और यह नोट गिनने वाली मशीनों से सुसज्जित था।

#WATCH | Mumbai: The donations received on the first day of Ganesh Chaturthi Festival 2024 were counted at Lalbaugcha Raja Sarvajanik Ganeshotsav Mandal.



The donation amounted to Rs. 48 lakh 30 thousand: Mangesh Dattaram Dalvi, Treasurer, Lalbaugcha Raja Sarvajanik Ganeshotsav… pic.twitter.com/dtI6GWtIyt