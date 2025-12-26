Ekadashi 2026 List: नए साल की पहली एकादशी कब है? यहां देखें 2026 में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रत की तिथि

Ekadashi 2026 List: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना गया है। यह तिथि हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं तिथि को आती है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है।

यदि इसके पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालें तो पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थीं, जिनका उद्देश्य असुरों के अत्याचार से देवताओं की रक्षा करना था। इसलिए इस दिन विष्णु पूजा का विशेष फल मिलता है। जबकि आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से इस व्रत को करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। साथ ही भक्ति और ध्यान में एकाग्रता आती है। इसके अलावा आत्मशुद्धि और सात्विकता का विकास होता है।

वहीं स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टि पर गौर करें तो एकादशी के दिन उपवास रखने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है। एकादशी केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, मानसिक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। नियमित रूप से एकादशी व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है।

2026 का एकादशी व्रत कैलेंडर (Ekadashi 2026 List)

14 जनवरी, बुधवार: षटतिला एकादशी, नए साल की पहली एकादशी

29 जनवरी, बृहस्पतिवार: जया एकादशी

13 फरवरी, शुक्रवार: विजया एकादशी

27 फरवरी, शुक्रवार: आमलकी एकादशी

15 मार्च, रविवार: पापमोचनी एकादशी

29 मार्च, रविवार: कामदा एकादशी

13 अप्रैल, सोमवार: वरूथिनी एकादशी

27 अप्रैल, सोमवार: मोहिनी एकादशी

13 मई, बुधवार: अपरा एकादशी

27 मई, बुधवार: पद्मिनी एकादशी

11 जून, बृहस्पतिवार: परम एकादशी

25 जून, बृहस्पतिवार: निर्जला एकादशी

10 जुलाई, शुक्रवार: योगिनी एकादशी

25 जुलाई, शनिवार: देवशयनी एकादशी

9 अगस्त, रविवार: कामिका एकादशी

23 अगस्त, रविवार: श्रावण पुत्रदा एकादशी

7 सितंबर, सोमवार: अजा एकादशी

22 सितंबर, मंगलवार: परिवर्तिनी एकादशी

6 अक्टूबर, मंगलवार: इन्दिरा एकादशी

22 अक्टूबर, बृहस्पतिवार: पापांकुशा एकादशी

5 नवंबर, बृहस्पतिवार: रमा एकादशी

20 नवंबर, शुक्रवार: देवुत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी

4 दिसंबर, शुक्रवार: उत्पन्ना एकादशी

20 दिसंबर, रविवार: मोक्षदा एकादशी

Web Title: Ekadashi 2026 List: When is the first Ekadashi of the new year? See here the dates of all Ekadashi fasts falling in 2026