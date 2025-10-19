Choti Diwali 2025: छोटी दिवाली के दिन कितने दिये जलाना शुभ? जानें क्या है इस दिन का महत्व
By अंजली चौहान | Updated: October 19, 2025 05:12 IST2025-10-19T05:12:13+5:302025-10-19T05:12:13+5:30
Choti Diwali 2025: छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, पर 14 दीये जलाने की परंपरा है, जिसका विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।
Choti Diwali 2025: दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन का दिवाली से गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक नाता है। नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाने वाली यह दिवाली भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। छोटी दिवाली पर 14 दीये जलाने की परंपरा मृत्यु के देवता यमराज की पूजा से जुड़ी है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ये दीये जलाना यमराज को प्रसन्न करने, अकाल मृत्यु से सुरक्षा पाने, पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं का सम्मान करने, घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करने और पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करने का एक तरीका है। ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक नहीं है; यह ब्रह्मांडीय संरेखण का एक रूप है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है।
यह अनुष्ठान गरुड़ पुराण की एक कथा से जुड़ा है, जहाँ कहा गया है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज के लिए दीप जलाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवित लोगों को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रथा को यम दीप दान भी कहा जाता है, जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाले देवता को प्रकाश की एक पवित्र अर्पण है।
परंपरागत रूप से, छोटी दिवाली पर सूर्यास्त के बाद 14 दीये जलाए जाते हैं। इन्हें घर के विभिन्न स्थानों - प्रवेश द्वार, कोनों, बालकनी, रसोई और जल स्रोतों के पास - पर रखा जाता है। अक्सर मिट्टी से बने और सरसों के तेल से भरे, जो पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक हैं, दीयों के साथ यमराज और पूर्वजों से प्रार्थना की जाती है। कुछ परिवार अनुष्ठान चक्र को पूरा करने के लिए अगली सुबह भोर में एक अतिरिक्त दीया भी जलाते हैं, जिसे यम दीप के रूप में जाना जाता है।
दीये जलाना अज्ञानता, भय और नकारात्मकता को दूर करने का एक रूपक है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में, संख्या 14 को अस्तित्व के 14 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, और प्रत्येक को प्रकाशित करना आध्यात्मिक और भौतिक जगत में सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है।
आज के संदर्भ में, यह अनुष्ठान चिंतन और कृतज्ञता के क्षण के रूप में कार्य करता है। यह पूर्वजों के ज्ञान से जुड़ने, अनुष्ठान के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करने और पारिवारिक बंधनों और सांस्कृतिक पहचान को मज़बूत करने का एक तरीका है। शहरी परिवेश में भी, कई घर इस परंपरा को जारी रखते हैं, इसके सार को संरक्षित करते हुए इसे बिजली के दीयों या चाय की बत्तियों से सजाते हैं।
14 दीये लगाने के स्थान
14 दीये अलग-अलग स्थानों पर जलाए जाते हैं, और हर स्थान का अपना महत्व होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए होता है।
यमराज के लिए: घर के बाहर, दक्षिण दिशा में।
देवी लक्ष्मी के लिए: पूजा घर या मंदिर में।
मां तुलसी के लिए: तुलसी के पौधे के पास।
जल/पानी के स्थान पर: जहां पीने का पानी रखा जाता है।
रसोई घर में: मां अन्नपूर्णा के लिए।
मुख्य द्वार पर: घर में समृद्धि के स्वागत के लिए।
पीपल के पेड़ के नीचे: बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए।
छत पर/छत की मुंडेर पर: घर के हर कोने को रोशन करने के लिए।
शौचालय के पास: नकारात्मकता को दूर करने के लिए।
बाथरूम में नाली के पास।
खिड़की के पास।
सीढ़ियों पर/या बीच के गलियारे में।
किसी सुनसान देवालय (मंदिर) में: कर्ज से मुक्ति के लिए।
जहां कचरा रखा जाता है (कूड़ेदान के पास)।
इन 14 दीयों को जलाकर व्यक्ति अपने जीवन से अंधकार, दुख और पापों को दूर करने की प्रार्थना करता है और घर में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली का आह्वान करता है।