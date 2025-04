Char Dham Yatra 2025: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी, पहलगाम हमले के बाद अधिक पुलिसबल की तैनाती

Char Dham Yatra 2025: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आज से शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाल आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के पहले चरण में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इंतज़ाम किए गए हैं। हाल ही में हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत अलर्ट मोड में है। नतीजतन चार धाम यात्रा को इस बार अधिक सुरक्षा के साथ संपन्न कराया जाएगा।

VIDEO | Uttarakhand: The Char Dham Yatra begins today. On the occasion of Akshaya Tritiya, the doors of the Gangotri Dham will be opened for devotees. Visuals of Gangotri Dham decorated with flowers.#CharDhamYatra2025#Uttarakhand



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/BiMYeySL60 — Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025

राज्य पुलिस ने अर्धसैनिक बलों और आपदा प्रतिक्रिया टीमों के साथ मिलकर यात्रा मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी है। ऋषिकेश में यात्रा ट्रांजिट कैंप में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ ने व्यापक उपायों की जानकारी दी। सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की 17 कंपनियों और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों के साथ लगभग 6,000 पुलिस कर्मियों को चार धाम यात्रा मार्गों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है।

गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र मंदिरों की ओर जाने वाले इन मार्गों पर आने वाले महीनों में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हिमालयी भूभाग की चुनौतियों से निपटने के लिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के कर्मियों को 65 से अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जो आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहेंगे।

VIDEO | Uttarakhand: Portals of Yamunotri Dham opens on the occasion of 'Akshaya Tritiya' marking the beginning of Char Dham Yatra. #CharDhamYatra#Yamunotri



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8XfmmO6vWn — Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025

डीजीपी ने जोर देकर कहा कि इन तैनाती का उद्देश्य न केवल सुरक्षा को बढ़ाना है, बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए असुविधा को कम करने के लिए सुचारू यातायात सुनिश्चित करना भी है।

पहलगाम घटना के बाद बढ़ी सतर्कता

पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे उत्तराखंड में सुरक्षा जागरूकता बढ़ा दी है, जिससे अधिकारियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस प्रमुख पारगमन बिंदुओं, धाम परिधि और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी के साथ हाई अलर्ट पर है।

डीजीपी सेठ ने कहा, "तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने, सतर्कता बनाए रखने और किसी भी खतरे का तेजी से जवाब देने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। शांतिपूर्ण तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।"

#WATCH - Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, 'Char Dham Yatra has begun, the gates of Gangotri, Yamunotri have opened. It is like a festival for the people of Uttarakhand. All the preparations have been done. We want the yatra to be safe, easy, and hassle-free'… pic.twitter.com/KixJV2fufL — TIMES NOW (@TimesNow) April 30, 2025

यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण

तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, राज्य ने संकीर्ण और अक्सर जोखिम भरे यात्रा मार्गों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए यातायात प्रबंधन उपायों को भी लागू किया है। पार्किंग क्षेत्रों का प्रबंधन करने और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए समर्पित कर्मियों को नियुक्त किया गया है, ताकि तीर्थयात्रा कुशलतापूर्वक आगे बढ़ सके।

अधिकारियों ने यात्रियों से सतर्क रहने, आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करने और सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है।

