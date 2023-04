Char Dham 2023: उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली, गंगोत्री धाम में बर्फबारी, 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे कपाट, देखें वीडियो

Highlights बदरीनाथ धाम की 27 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। रहने की व्यवस्था को लेकर मास्टर प्लान के तहत धर्मशाला भी हैं। बदरीनाथ जाने वाले व्यवसायिक हेलिकॉप्टरों से ईको- विकास शुल्क लिया जायेगा।

Char Dham 2023: उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। गंगोत्री धाम में ताजा बर्फबारी हुई। मंदिर कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केन्द्र बदरीनाथ धाम की 27 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी कार्य कर लिए गए हैं। रहने की व्यवस्था को लेकर मास्टर प्लान के तहत धर्मशाला भी हैं।

इस साल बदरीनाथ जाने वाले व्यवसायिक हेलिकॉप्टरों से ईको- विकास शुल्क लिया जायेगा। यह शुल्क बदरीनाथ नगर पंचायत हेलिकॉप्टर के हर फेरे से वसूल करेगी। बदरीनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित ने बताया कि नियमों को संशोधित किया जा रहा है । इसके साथ ही वाहन से आने वाले यात्रियों को अपना कूड़ा साथ में वापस लाने के लिए 'गार्बेज बैग' भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

Uttarakhand | Preparations for Badrinath Yatra are in full swing as the doors of Lord Badrinath Dham are to be opened on 27th April



According to the masterplan, some dharamshalas and hotels in Dham have been demolished but there will be no problem for the pilgrims to stay as… pic.twitter.com/E728Ymn0jL