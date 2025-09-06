Chandra Grahan 2025: कल भाद्रपद पूर्णिमा पर कुंभ राशि में चंद्रग्रहण का साया, बुरे प्रभाव से ऐसे बचें

Chandra Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है। चंद्रमा माता, मन, भावनाओं और संवेदनाओं का प्रतीक है। 7 सितंबर, 2025 को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेगा और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भाद्रपद माह की पूर्णिमा श्राद्ध के दिन घटित होगा। जिन लोगों की चंद्र दशा या महादशा चल रही है और चंद्रमा छठे, आठवें और बारहवें भाव में स्थित है, उन पर इस चंद्र ग्रहण का अधिक प्रभाव पड़ेगा।

पूर्ण चंद्र ग्रहण इन लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं होगा और इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। इस ज्योतिषीय स्थिति के परिणामस्वरूप लोग भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। इस दौरान आपको शांत और तनावमुक्त रहने में मदद करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं।

चंद्र ग्रहण 2025 के बुरे प्रभावों से मुक्ति के उपाय

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को इस दिन भगवद्गीता का पाठ और चंद्र मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए क्योंकि वे गंभीर रूप से पीड़ित हो सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण से पहले चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पंचामृत तैयार करें, उसे जल में डुबोकर चंद्रमा को अर्पित करें और राधा नाम जप भी करें।

मिथुन राशि

इस राशि के जातकों के लिए एक उपाय यह है कि एक नारियल में पानी भरें, नारियल को अपने सिर के चारों ओर वामावर्त घुमाएँ और फिर इसे बहते पानी में छोड़ दें। इससे उन्हें इसके नकारात्मक परिणामों को दूर करने में मदद मिलेगी।

कर्क राशि

चंद्र ग्रहण के दौरान कर्क राशिवालों को दूध और दही से दूर रहने की सलाह दी जाती है। भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें बार-बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी जाती है।

सिंह राशि

सिंह यह सलाह दी जाती है कि सिंह राशि के लोग सभी नकारात्मकता को दूर करने के लिए नरसिंह मंत्र का जाप करें और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को तिल दान करें।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे मानसिक नियंत्रण बनाए रखें और इस पूरे समय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि वे भी इस घटना से प्रभावित होंगे।

तुला राशि

तुला राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे जितनी बार संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह ग्यारह बार से अधिक होना चाहिए, हालांकि यह वास्तव में व्यक्ति पर निर्भर करता है।

वृश्चिक राशि

चंद्र ग्रहण के इस दिन, वृश्चिक राशि के लोगों को वंचितों और जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि वे उन्हें भोजन और पानी प्रदान करें।

धनु राशि

धनु राशि वालों को सलाह दी जाती है कि जो लोग इस चंद्र ग्रहण से प्रभावित हो सकते हैं वे गंजेंद्र मोक्ष पाठ का पाठ करें। यह चंद्र ग्रहण के हानिकारक प्रभावों को समाप्त करेगा।

मकर राशि

ग्रहण के दौरान इन व्यक्तियों को चंद्र मंत्र "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" का 108 बार जाप करने की सलाह दी जाती है। इस विधि को कई बार दोहराया जा सकता है।

कुंभ राशि

इस दौरान, कुंभ राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करने, भगवान विष्णु का चिंतन करने और चंद्र ग्रहण के सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है।

मीन राशि

मीन राशि के जातक बृहस्पति ग्रह के स्वामी होते हैं और उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। इस दौरान मानसिक स्पष्टता और विश्राम बनाए रखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है।

Web Title: Chandra Grahan 2025: lunar eclipse on Bhadrapada Purnima, to avoid bad effects, do these remedies according to your zodiac sign