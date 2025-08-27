Budh Aditya Yoga 2025: सिंह राशि में बुधादित्य योग 30 अगस्त से इन 5 राशिवालों को भर-भरकर देगा खुशियां और धन-दौलत

Budh Aditya Yoga in Leo Rashi 2025: संचार और बुद्धिमत्ता का कारक बुध ग्रह 30 अगस्त 2025 को शाम 04:48 बजे कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करने जा रहा है, जहाँ सूर्य और केतु पहले से ही मौजूद हैं और जब बुध और सूर्य एक साथ आते हैं तो बुधादित्य योग बनता है, जो पढ़ाई कर रहे, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे, उद्यमी, व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े और नेतृत्वकारी पदों पर आसीन लोगों के लिए बेहद शुभ योग है। इस योग के प्रभाव में किन राशियों का फायदा होगा, तो चलिए जानते हैं:

मिथुन राशि

मिथुन राशि पर बुध का शासन है और इस बार यह ग्रह सिंह राशि में गोचर करेगा, जो इस राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। बुध का सूर्य से मिलन होने वाला है और ये दोनों मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं जो इनके वाक कौशल, भाषा कौशल, स्पष्ट संचार कौशल को निखारता है और इन्हें एक कुशल निर्णयकर्ता बनाता है। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, करियर के कई अवसर आपके सामने आएंगे और व्यापार में उन्नति होगी और अच्छा लाभ होगा। नए व्यावसायिक उपक्रम और गठबंधन आगे बढ़ेंगे।

सिंह राशि

सिंह राशि सूर्य द्वारा शासित होती है और इस समय सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। इस राशि के लोग शक्तिशाली बनेंगे और सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाएंगे। वे अतुलनीय हैं और जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए उनके लिए समय वाकई अनुकूल है। कई अच्छी परियोजनाएँ आपके रास्ते में आ रही हैं और आपको बस अपने समय का प्रबंधन करके उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आप निश्चित रूप से धन और संपत्ति को आकर्षित करेंगे। उन्हें फलदायी प्रयास और अप्रत्याशित आय के स्रोत देखने को मिलेंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि पर फिर से बुध ग्रह का शासन होता है। यह ग्रह सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य के साथ आ रहा है, इसलिए यह उन्हें साहसी और जोखिम उठाने वाला बनाएगा। आपको बड़ी वित्तीय सफलता का अनुभव होगा। आय के नए स्रोत मिलने के योग हैं और आप उससे भी धन अर्जित करेंगे। आपको पेशेवर पहचान मिलने की संभावना है। आपको ऐसे निवेश करने की सलाह दी जाती है जो दीर्घकालिक परिणाम दें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर शनि का शासन होता है और ये लोग भी धन और वित्तीय विकास के मामले में अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने वाले हैं। सिंह राशि में यह बुधादित्य योग कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा, आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जल्द ही, आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और यह आपको आगे बढ़ने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप अपना पैसा संपत्ति में निवेश करेंगे या आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी।

Web Title: Budh Aditya Yoga in Leo Rashi 2025 these five zodiac signs to get benefit