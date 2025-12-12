Astrology 2026: नए साल में गुरु-शनि की एनर्जी में होगा बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों को मिलेगी जबरदस्त सफलता

नई दिल्ली: ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, साल 2026 में गुरु और शनि ग्रह की ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बृहस्पति जल्द ही साल 2026 का राजा बन जाएगा, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इससे ज्ञान, मौके और खुशहाली आएगी। साथ ही, 2026 को और भी शुभ बनाने वाली बात शनि और सूर्य ग्रहों की मददगार ऊर्जा होगी, जो कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा सफलता के साथ एक सही तालमेल का संकेत दे रही है।

दृक पंचांग के अनुसार, शनि 2026 में राशि नहीं बदलेगा और पूरे साल मीन राशि में रहेगा। क्योंकि बृहस्पति इस साल का राजा होगा और शनि और सूर्य के साथ उसका मैत्रिक रिश्ता होगा, इसलिए ज्योतिषियों के अनुमान के अनुसार, पांच राशियों के लिए यह साल बहुत लकी रहेगा। 2026 में लकी रहने वाली पांच राशियां इस प्रकार हैं -

1. मेष राशि

मेष राशि वालों को 2026 में बहुत सारे मौके मिलेंगे। हायर स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे युवाओं को सफलता मिलेगी। एंटरप्रेन्योर्स को सरप्राइज़ डेवलपमेंट मिलेंगे, और प्रोफेशनल्स को नए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उनके पैसों के मामले बेहतर होंगे, और उन्हें विदेश यात्रा के मौके भी मिल सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह साल उनके कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट और हेल्थ को बढ़ाने वाला होगा।

2. वृषभ राशि

वृष राशि वाले बड़े बिज़नेस डील्स कर पाएंगे और इस तरह अपनी कमाई और कॉन्फिडेंस में सुधार कर पाएंगे। काम पर सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है, और बृहस्पति की कृपा से उन्हें इज्जत मिलेगी। फैमिली लाइफ काफी अच्छी रहेगी, और उन्हें सरप्राइज़ मनी बूस्ट मिलेगा। यह स्टेबिलिटी और खुशी का साल होगा।

3. कर्क राशि

कर्क राशि वालों को कुछ नए बिज़नेस के मौके मिलेंगे और उनके वर्कप्लेस पर सीनियर्स का काफी सपोर्ट मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और पैसे कमाने के अच्छे मौके भी मिलेंगे। अगर ग्लोबल ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो 2026 इसके लिए सही साल होगा। कुछ मेंटल स्टेबिलिटी और राहत की उम्मीद करें क्योंकि जुपिटर और सन एक-दूसरे के सामने होंगे।

4. कन्या राशि

कन्या राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ 2026 में काफी अच्छी रहेगी। उनकी कोशिशों को पहचान मिलेगी, और बिज़नेस वेंचर या बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। उनके फैमिली रिलेशनशिप बेहतर होंगे, और वे हेल्दी रहेंगे। इस तरह, कन्या राशि वालों के लिए यह साल बैलेंस्ड और फायदेमंद रहेगा।

5. धनु राशि

धनु राशि के लोग न सिर्फ प्रोफेशनल मामलों में बल्कि बिज़नेस में भी तरक्की कर पाएंगे। उनके इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट होगा, और उन्हें ट्रैवल करने के मौके मिलेंगे। जुपिटर और सन की एनर्जी आपको पैसा, इज्जत और पहचान दिलाने में मदद करेगी। फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट सब कुछ और भी अच्छा बना देगा।

