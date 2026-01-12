Rashifal 12 January 2026: आज मकर समेत इन 4 राशियों के भाग्य में धनलाभ, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे
By रुस्तम राणा | Updated: January 12, 2026 06:31 IST2026-01-12T06:31:24+5:302026-01-12T06:31:24+5:30
Aaj Ka Rashifal 12 January 2026: पढ़ें अपना दैनिक राशिफल (Dainik Rashifal) और जानें अपना आज का भविष्य। आज का राशिफल (Daily Horoscope), वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इस राशिफल (Dainik Rashifal) की मदद से आप यह जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। क्या आपको शानदार परिणाम मिलेंगे या दिन मिलाजुला रहेगा अथवा करना होगा चुनौतियों का सामना। इसमें सभी 12 राशियों (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का फलादेश निहित है, जो आसान भाषा में है।
मेष दैनिक राशिफल: आज परिवार में भी मतभेद रहेगा, परंतु मध्याहन के बाद आप सभी कार्यों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। किसी रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा कर सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें।
वृषभ दैनिक राशिफल: आज जीवनसाथी के साथ समय बिताएंगे। कार्यक्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। परंतु अधिक कार्य से शिथिलता और मानसिक व्यग्रता का अनुभव करेंगे। प्रवास लाभदायी नहीं है।
मिथुन दैनिक राशिफल: आज शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। आर्थिक आयोजन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होगी।
कर्क दैनिक राशिफल: आज छोटे से प्रवास का भी योग है। मध्याहन के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। मानसिकरुप से कुछ व्यग्रता का भी अनुभव करेंगे। प्रेम जीवन में आपको उलझन का सामना करना पड़ सकता है।
सिंह दैनिक राशिफल: आज निजी जीवन में खुशियां आएंगी। सरकार के साथ आर्थिक व्यवहार में भी आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। संपत्ति में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है।
कन्या दैनिक राशिफल: आज कुटुंब तथा आर्थिक विषयों पर आप अधिक ध्यान देंगे। सफलता पाने के लिए आपको अधिक प्रयास करना होगा। भीड़वाली जगहों से जाने से परहेज करें।
तुला दैनिक राशिफल: आज अपनी वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। आर्थिक आयोजन भी आज आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। धन की बचत कर पाने में सफल होंगे। कुटुंब जीवन में आनंद आएगा।
वृश्चिक दैनिक राशिफल:आज किसी पुराने मित्र से फोन पर बात करके अच्छा महसूस करेंगे। अपनी मधुरवाणी भाषा से आप किसी को भी मना सकेंगे। कामकाज के लिए आज सामान्य दिन है।
धनु दैनिक राशिफल: आज धन के मामले में जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा न करें। आर्थिक पक्ष के कमजोर रहने की प्रबल संभावना है। धन खर्च होगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं।
मकर दैनिक राशिफल: आज व्यापार में वृद्धि होगी। परिवारजनों तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्वक पलों को मनाएंगे। आज मित्रों से लाभ की उम्मीद की जा सकती है। सरकारी कामकाज पूर्ण हो सकते हैं।
कुंभ दैनिक राशिफल: आप स्त्रीवर्ग से लाभ होने का भी योग हैं। प्रियपात्र से भेंट होगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु मध्याहन के बाद आपके मन में विविध प्रकार की चिंताएं उठेगी।
मीन दैनिक राशिफल: आज कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर कार्य भार अधिक रहेगा। किसी तीर्थस्थान पर जाने के संयोग भी बन रहे हैं। परिजनों के साथ समय बिताकर अच्छा लगेगा।