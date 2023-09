Rajasthan Rajendra Singh Gudha: विधानसभा में 'लाल डायरी' लहराने वाले उदयपुरवाटी से विधायक गुढ़ा शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल, देखें वीडियो

Highlights राजस्थान में उद्योगों और खनन की संभावनाएं हैं। बेरोजगार लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए।

Rajasthan Rajendra Singh Gudha: राजस्थान विधानसभा चुनाव जल्द होने वाला है। इस बीच विधायक गण पाला बदलना शुरू कर दिया है। उदयपुरवाटी विधायक और राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। शनिवार को झुंझुनू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए।

राजेंद्र सिंह गुढ़ा और सीएम शिंदे दोनों ने लिबर्टी फार्म हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "राजस्थान में उद्योगों और खनन की संभावनाएं हैं। अगर हम यहां विकास करेंगे तो राज्य के बेरोजगार लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। यही काम शिवसेना महाराष्ट्र में कर रही है।"

गुढ़ा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर शिंदे ने कहा, ''मैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा का शिवसेना परिवार में स्वागत करता हूं। राजस्थान की वीरता व शौर्य तथा महाराष्ट्र की वीरता व शौर्य का अब मिलन हुआ है और दोनों साथ-साथ आगे बढ़ेंगे।''

