वीडियो: अशोक गहलोत के मंत्री ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा- मणिपुर के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, देखिए

Highlights राजस्थान में कांग्रेस विधायक का अपनी ही सरकार पर निशाना राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने महिला सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार को घेरा विधानसभा में कहा - मणिपुर के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए

जयपुर: जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में दो महिलाओं के साथ की गई दरिंदगी का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। लेकिन इसी बीच राजस्थान में विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बयान से अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी।

राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विधानसभा में कहा, "यह सच है और इसे स्वीकार करना चाहिए कि हम महिला सुरक्षा में विफल रहे हैं। मणिपुर के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं।"

#WATCH | Rajasthan Minister & Congress leader Rajendra Singh Gudha says, "It is true & should be accepted that we have failed in women's safety. Instead of Manipur, we should look within ourselves that atrocities on women have increased in Rajasthan."



(Source: Rajasthan… pic.twitter.com/60sOgcsQvR