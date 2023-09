Jyoti Mirdha Joins BJP: कांग्रेस को बड़ा झटका, नागौर सीट से सांसद रहीं मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी भाजपा में शामिल, कई सीट पर पड़ेगा असर, देखें वीडियो

Highlights सांसद हनुमान बेनीवाल को भी टक्कर दे सकती हैं। भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया।

नई दिल्लीः राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले जाट नेता और नागौर लोकसभा सीट से सांसद रहीं ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गईं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत के लिए बड़ा झटका है। राजस्थान में 9 प्रतिशत जाट हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल को भी टक्कर दे सकती हैं।

विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस के दो नेता ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश की नागौर लोकसभा सीट से सांसद रहीं ज्योति मिर्धा और चौधरी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी के शामिल होने से भाजपा परिवार को मजबूती मिली है।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘ज्योति मिर्धा बहुत लोकप्रिय नेता हैं।’’

#WATCH | Former Congress leader Jyoti Mirdha and Sawai Singh Chaudhary join BJP in the presence of Rajasthan BJP state president CP Joshi, in Delhi. pic.twitter.com/RRTG0jXpwf