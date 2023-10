भाजपा ने राजस्थान में 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, सात मौजूदा सांसदों को दिया टिकट

Highlights बीजेपी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की 41 नामों में सात मौजूदा सांसद के नाम शामिल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा

Assembly Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची सोमवार को जारी की। कुल 41 नामों में सात मौजूदा सांसद के नाम शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से नई दिल्ली में यह सूची जारी गई। इस सूची में जहां लोकसभा सांसद नरेंद्र कुमार, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल व बालकनाथ शामिल हैं, वहीं राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को भी भाजपा ने विधानसभा का टिकट दिया है ।

BJP releases a list of 41 candidates for the upcoming election in Rajasthan.



Rajyavardhan Singh Rathore to contest from Jhotwara, Diya Kumari from Vidhyadhar Nagar, Baba Balaknath from Tijara, Hansraj Meena from Sapotra and Kirodi Lal Meena to contest from Sawai Madhopur. pic.twitter.com/S68CstH35Y