Rajasthan Assembly Elections 2023: झमाझम पड़े रहे वोट, दोपहर 2 बजे तक 42.37 प्रतिशत मतदान, 199 सीट पर वोटिंग जारी, देखें लाइव वीडियो

Highlights भाजपा उम्मीद कर रही है कि चुनावी लड़ाई में 'कमल' खिलेगा। राजस्थान में मतगणना तीन दिसंबर को होगी। प्रचार अभियान के बाद मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ।

Assembly Elections 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में झमाझम वोट पड़े रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बताया कि राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दोपहर 2 बजे तक 42.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के कई दिनों के व्यस्त प्रचार अभियान के बाद मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ।

कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर की मृत्यु के बाद करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया था। मतदाता जो शनिवार को मतदान प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अपने बूथों के बाहर कतार में खड़े थे। शाम 6 बजे तक अपना वोट डाल सकते हैं। मतदान अधिकारियों ने पहले बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

40.27% voter turnout recorded in Rajasthan till 1pm, as per Election Commission of India. pic.twitter.com/4B1TD7vIx0