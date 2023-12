Assembly Elections 2023: राजस्थान में कांग्रेस की हार, मुख्यमंत्री गहलोत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मिश्र को त्यागपत्र सौंपा, देखें तस्वीरें

Highlights राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर स्थित राजभवन पहुंचे थे। भाजपा ने बुरी तरह से हराया है।

Assembly Elections 2023: राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई। भाजपा ने बुरी तरह से हराया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर स्थित राजभवन पहुंचे थे। भाजपा ने 115 और कांग्रेस ने 69 सीट पर कब्जा किया या आगे है। राज्य में 199 सीट पर मतदान हुआ था।

Jaipur: Rajasthan CM Ashok Gehlot tenders his resignation to Governor Kalraj Mishra

BJP won 104 seats and is currently leading on 11 seats.



BJP won 104 seats and is currently leading on 11 seats.



