बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दिखा मतदाताओं में गजब का उत्साह, कई जगह दिखा टकराव भी

उधर, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के किशुनगर गांव में मतदान के बीच तनाव की स्थिति बन गई। एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर अजित कुमार और उनके समर्थकों की झड़प पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष एवं वर्तमान राजद नेता महेश साह के पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ गोलू से हो गई। यह विवाद देखते-देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया।