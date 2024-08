Video: विनेश फोगाट की अगवानी करते हुए 'तिरंगा' पोस्टर पर खड़े दिखे बजरंग पुनिया, यूजर बोले शर्मनाक

Highlights पुनिया भीड़ और मीडिया को संभाल रहे थे, तभी अनजाने में उनका पैर 'तिरंगा' पोस्टर पर पड़ गया नेटिज़न्स ने तिरंगा के पोस्टर पर खड़े होकर भारतीय ध्वज का अपमान करने के लिए भारतीय पहलवान की आलोचना की हालांकि भारतीय पहलवान से यह अनजाने में हो सकता है क्योंकि वह भीड़ और मीडिया को संभालने में व्यस्त थे

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वजह है उनका एक वीडियो जिसमें वह विनेश फोगाट की आगवानी करते हुए गाड़ी के बोनट पर लगे तिरंगे पर खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी इस हरकत को शर्मनाक करार दिया है। दरअसल, विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) ने स्वर्ण पदक मैच से अयोग्य ठहराए जाने के बाद रजत पदक के लिए उनकी अपील को खारिज कर दिया।

विनेश फोगाट के साथी भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया इस अवसर पर आयोजित भव्य स्वागत समारोह के हिस्से के रूप में उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। विनेश के शानदार स्वागत के बीच, बजरंग उस समय थोड़ी परेशानी में पड़ गए जब उन्हें 'तिरंगा' पोस्टर पर खड़े होते देखा गया। एक वीडियो में, बजरंग पुनिया को कार के बोनट पर खड़े देखा गया, जहाँ 'तिरंगा' पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित था। पुनिया भीड़ और मीडिया को संभाल रहे थे, तभी अनजाने में उनका पैर 'तिरंगा' पोस्टर पर पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, नेटिज़न्स ने तिरंगा के पोस्टर पर खड़े होकर भारतीय ध्वज का अपमान करने के लिए भारतीय पहलवान की आलोचना की।

So @BajrangPunia standing on ‘Tiranga’



Fun fact you can’t criticise him because he has represented India in olympic games so he has freedom to do all this. pic.twitter.com/FNDniKuyXI