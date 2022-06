UEFA Nations League: 1928 के बाद घरेलू मैदान पर सबसे बुरी हार, हंगरी ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया, 94 साल का रिकॉर्ड टूटा

Highlights यूरोपीय चैंपियन इटली के लिये भी यह अच्छा दिन नहीं रहा और उसे जर्मनी ने 5-2 से हराया। हमारी पहली बड़ी हार है। हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। हंगरी ने रोलैंड सलाई के गोल से 16वें मिनट में बढ़त बनायी।

UEFA Nations League: इंग्लैंड को नेशन्स लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में हंगरी से 4-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा जो उसकी 1928 के बाद घरेलू धरती पर सबसे बुरी हार है।

🗒️ MATCH REPORT: An impressive Hungary recorded their first away win against England since 1953 – and their second victory over the Three Lions in this Nations League campaign – to go top of Group A3...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇭🇺 Who impressed you? #NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022

पिछले साल यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले इंग्लैंड को हंगरी के हाथों करारी हार के बाद अपने प्रशंसकों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। यूरोपीय चैंपियन इटली के लिये भी यह अच्छा दिन नहीं रहा और उसे जर्मनी ने 5-2 से हराया।

UEFA Nations League group 3 table after matchday 4 pic.twitter.com/52i6oJRrgW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 14, 2022

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कहा, ‘‘यह पिछले कई वर्षों में हमारी पहली बड़ी हार है। हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना होगा।’’ हंगरी ने रोलैंड सलाई के गोल से 16वें मिनट में बढ़त बनायी। सलाई ने इसके बाद 70वें मिनट में स्कोर 2-0 कर दिया। जसोल्ट नागी ने इसके 10 मिनट बाद तीसरा गोल दाग दिया जबकि डेनियल गाजदैग ने हंगरी के लिये चौथा गोल किया।

England have only scored one goal through four UEFA Nations League games. 😳



The only nation with less is FIFA's lowest ranked nation San Marino. pic.twitter.com/xs1n9koHR5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 15, 2022

यह इंग्लैंड की 94 साल पहले स्कॉटलैंड के हाथों 5-1 से हार के बाद घरेलू धरती पर सबसे बड़ी हार है। इटली अभी विश्व कप में जगह बनाने से चूकने से नहीं उभरा है और ऐसे में जर्मनी ने उसे करारी शिकस्त देकर उसके घावों पर नमक छिड़क दिया। जर्मनी एक समय 5-0 से आगे था जिसके बाद इटली ने दो गोल करके हार का अंतर कुछ कम किया।

WOW.



🇭🇺 Marco Rossi's side become the first Hungary team to beat England away from home since 1953. #NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022

🇭🇺 Sum up Hungary in this #NationsLeague campaign in one word! pic.twitter.com/GRMxAa3aKP — UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022

