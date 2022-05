UEFA Europa Conference League: रोमा ने रचा इतिहास, फेयेनूर्ड को हराकर पहली बार ट्रॉफी किया अपने नाम, 1-0 से दी मात

Highlights रोमा ने 60 साल बाद ये खिताब जीता है 22 वर्षीय जानियोलो की 32 वें मिनट में शानदार गोल से रोमा ने खिताब अपने नाम किया

UEFA Europa Conference League: यूईएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में एएस रोमा ने फेयेनूर्ड को हराकर पहली बार ट्रॉपी जीती है। निकोलो जानियोलो ने बुधवार को तिराना में यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में फेयेनोर्ड पर 1-0 की जीत दिलाई। निकोलो जानियोलो के पहले हाफ गोल ने अल्बानिया में इतिहास रच दिया।

22 वर्षीय जानियोलो ने 32 वें मिनट में शानदार गोल मारा। रोमा, जिसका एकमात्र पिछला महाद्वीपीय खिताब 1961 में पुराना फेयर्स कप था। रोमा ने 60 साल बाद ये खिताब जीता है। वहीं जोस मोरिन्हो चार अलग-अलग क्लबों के साथ एक प्रमुख यूरोपीय ट्रॉफी जीतने वाले पहले कोच बने।

Every one of these players has just made history for Roma 💫



I Giallorossi lift their first major UEFA title! 🏆#UECLfinalpic.twitter.com/EkTKLy1olu