Thomas Muller Retirement 2010-2024: 131 मैच, 45 गोल और 14 साल करियर का अंत, गोल्डन बूट और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला, जानें कौन हैं मुलर

Highlights Thomas Muller Retirement 2010-2024: अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। Thomas Muller Retirement 2010-2024: देश का प्रतिनिधित्व करने पर हमेशा गर्व होता है। Thomas Muller Retirement 2010-2024: मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

Thomas Muller Retirement 2010-2024: मेजबान जर्मनी की यूरो कप में हार से कई खिलाड़ी दुखी हुए। फैंस नाराज हो गए। जर्मनी के थॉमस मुलर ने यूरो 2024 के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। 34 वर्षीय खिलाड़ी ने राष्ट्रीय टीम के लिए 131 बार खेला। 45 गोल किए और 2014 में विश्व कप जीता। मुलर ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए एक वीडियो बयान में कहा, "131 राष्ट्रीय टीम खेलों और 45 गोलों के बाद, मैं अलविदा कह रहा हूं।" उन्होंने कहा, "मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पर हमेशा गर्व होता है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।"

मैं एक प्रशंसक के रूप में, लेकिन अब मैदान पर एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि 2026 विश्व कप की राह पर टीम के लिए अपनी उंगलियां बरकरार रख रहा हूं। मुलर ने मार्च 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 2010 विश्व कप में पांच गोल किए, जिससे उन्हें गोल्डन बूट और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला।

That’s why we love football 👍🏼⚽️🇩🇪 #EURo2024 https://t.co/OKd0ppqISX

वह जर्मनी की 2014 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। जिन्होंने ग्रुप चरण में पुर्तगाल के खिलाफ हैट्रिक सहित पांच गोल किए। बायर्न म्यूनिख का खिलाड़ी ग्रीष्मकालीन यूरोपीय चैंपियनशिप में मुख्य रूप से एक स्थानापन्न खिलाड़ी था। दो गेम में 56 मिनट खेले। मेज़बान को अंतिम आठ में स्पेन ने अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर बाहर कर दिया। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर खिताब जीता।

10 years ago… One of the best moments of my life. 🏆🇩🇪 #wc2014#worldcup#weltmeister#esmuellertpic.twitter.com/8RWEtm03i9