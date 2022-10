सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट 2022ः भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया, तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम किया

Highlights आखिरी राउंड रोबिन लीग मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 5-5 से ड्रॉ खेला था। तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता है। आस्ट्रेलिया ने अंतिम राउंड रॉबिन लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से पराजित किया था।

Sultan johor Cup Hockey: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम (अंडर 21) ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया। पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत दर्ज की। जीत के साथ मेन इन ब्लू ने तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप हॉकी अपने नाम किया।

इस तरह भारत ने टूर्नामेंट में पांच साल के खिताबी सूखे को समाप्त किया। भारत ने पहला गोल 14वें मिनट में सुदीप चिरमाको के फील्ड गोल से किया। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्वार्टर में वापसी की, क्योंकि जैक हॉलैंड ने भारत के साथ बराबरी की। दोनों टीमें नियमित समय में 1-1 की बराबरी पर थी।

फिर शूटआउट हुआ जिसमें भी दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर पहुंच गयी। अब मैच ‘सडन डेथ’ में पहुंच गया। उत्तम सिंह ने शूटआउट में दो बार गोल दागे जिसमें ‘सडन डेथ’ में किया गया गोल भी शामिल था। वहीं विष्णुकांत सिंह, अंकित पाल, सुदीप चिरमाको ने भी गोल किये। आस्ट्रेलिया की ओर से बर्न्स कूपर, फोस्टर ब्रोडी, ब्रुक्स जोशुआ और हार्ट लियाम ने गोल किये।

नियमित समय में सुदीप ने 13वें मिनट में मैदानी गोल से भारत को बढ़त दिलायी। पर जैक होलाड ने 28वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। भारत ने आयु ग्रुप टूर्नामेंट में दो बार - 2013 और 2014 - में खिताब जीता है जबकि 2012, 2015, 2018 और पिछले चरण में 2019 में चार बार दूसरे स्थान पर रही थी। कोविड के कारण 2020 और 2021 में टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया था।

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम राउंड रॉबिन चरण में दूसरे स्थान पर रहने के बाद सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया को मात दी। भारत ने शुक्रवार को टूर्नामेंट के अपने आखिरी राउंड रोबिन लीग मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 5-5 से ड्रॉ खेला था।

इससे पांच मैचों में टीम के आठ अंक थे और टीम आस्ट्रेलिया (पांच मैचों में 13 अंक) के बाद दूसरे स्थान पर रही।आस्ट्रेलिया ने अंतिम राउंड रॉबिन लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से पराजित किया था। ब्रिटेन और जापान ने अपना अभियान सात-सात अंक से समाप्त किया, जबकि दक्षिण अफ्रीका के छह अंक रहे। मेजबान मेलशिया एक अंक लेकर छह टीमों की तालिका में अंत पर रहा।

