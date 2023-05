Spanish Football League La Liga 2023: 80000 फैंस सड़क पर उतरे, मेसी के बार्सिलोना छोड़ने के बाद टीम चैंपियन, पुरुष और महिला खिताब पर कब्जा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2023 11:36 AM

Spanish Football League La Liga 2023: बार्सिलोना की पुरुष टीम ने एस्पेनियोल को 4-2 से हराकर 2019 के बाद स्पेनिश लीग में अपना पहला खिताब सुनिश्चित किया।

टीम के खिलाड़ियों ने सोमवार को बार्सिलोना में खुली बस में परेड करके अपने प्रशंसकों के साथ जीत का जश्न मनाया।