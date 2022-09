Laver Cup: करियर के आखिरी मैच में हारे रोजर फेडरर, भावुक होकर परिवार और फैंस का जताया आभार, देखें वीडियो

Highlights नडाल-फेडरर की जोड़ी जैक सॉक और फ्रांसेस टियाफो से 4-6, 7-6, 11-9 से मैच हार गई। मैच के बाद फेडरर ने अपनी टीम और टीम वर्ल्ड के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और काफी इमोशनल हो गए। फेडरर ने कहा कि मेरे पास बहुत से लोग थे जो मुझे चीयर कर रहे थे।

लंदन: 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन रोजर फेडरर अपने करियर के आखिरी मैच के बाद दिए भाषण में काफी भावुक नजर आए। फेडरर ने लावेर कप में विश्व टीम के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के खिलाफ टीम यूरोप के लिए रफेल नडाल के साथ युगल मैच खेला, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नडाल-फेडरर की जोड़ी जैक सॉक और फ्रांसेस टियाफो से 4-6, 7-6, 11-9 से मैच हार गई।

मैच के बाद फेडरर ने अपनी टीम और टीम वर्ल्ड के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि वह नहीं चाहते थे कि उनका विदाई का खेल एक 'अंतिम संस्कार' जैसा हो जहां हर कोई रो रहा हो। लेकिन मैच खत्म होने के बाद रोजर फेडरर खुद भी काफी भावुक हो गए और अपने अंतिम भाषण में अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए।

