Paris Olympics 2024: ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे पीवी सिंधु और शरत कमल

नई दिल्ली: भारत की शीर्ष शटलर पीवी सिंधु ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत की महिला ध्वजवाहक होंगी। वहीं, लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग सोमवार को पेरिस ओलंपिक के लिए दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम की जगह भारत के शेफ-डी-मिशन होंगे।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने खुलासा किया कि मैरी कॉम के इस्तीफे के बाद नारंग को डिप्टी सीडीएम पद से पदोन्नत करना स्वतः ही तय हो गया था। पीटी उषा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "मैं अपने दल का नेतृत्व करने के लिए एक ओलंपिक पदक विजेता की तलाश कर रही थी और मेरी युवा सहकर्मी मैरी कॉम के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन है।"

