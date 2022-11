Pro Kabaddi League 2022: यू मुंबा ने पटना पाइरेट्स को 36-23 से हराया, स्टार रेडर गुमान ने बनाए 13 अंक

Highlights स्टार रेडर गुमान ने मैच में 13 अंक बनाए। आशीष ने छह अंकों का योगदान दिया। पटना पाइरेट्स को 36-23 से हराया।

Pro Kabaddi League 2022: गुमान सिंह के शानदार प्रदर्शन से यू मुंबा ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) में रविवार को यहां पटना पाइरेट्स को 36-23 से हराया। स्टार रेडर गुमान ने मैच में 13 अंक बनाए जबकि आशीष ने छह अंकों का योगदान दिया।

पटना के रक्षकों ने शुरू में गुमान पर अंकुश लगाए रखा लेकिन वह लंबे समय तक उन्हें अंक जुटाने से नहीं रोक पाए। गुमान ने खेल के 17वें मिनट में दो अंक जुटाकर यू मुंबा को 13- 8 से बढ़त दिलाई। मुंबई की टीम ने मध्यांतर से ठीक पहले ऑल आउट किया जिससे वह पहला हाफ समाप्त होने से पहले 18- 13 से आगे थी।

