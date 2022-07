Asian Games: 2023 में एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन में, 23 सितंबर से आठ अक्टूबर तक, जानें पूरा शेयडूल

Highlights एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने मंगलवार को यह घोषणा की। खेलों के आयोजन को अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की तारीखों से अलग रखना था।

Asian Games: एशियाई खेल सितंबर 2023 में शुरू होने वाले हैं। एशियाई खेलों का 19वां संस्करण अगले साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांग्जो, चीन में आयोजित किया जाएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने मंगलवार को यह घोषणा की।

Postponed Asian Games set to start in September 2023. The 19th edition of the Asian Games will be held in Hangzhou, China from September 23 to October 8 next year.