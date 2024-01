ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने पर पीएम मोदी ने रोहन बोपन्ना को दी बधाई, बोले- 'उम्र कोई बाधा नहीं'

Highlights रोहन बोपन्ना शनिवार को ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने बोपन्ना अब ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं उन्होंने और एबडेन ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल फाइनल में इतालवी जोड़ी को 7-6, 7-5 से हराया

नई दिल्ली: रोहन बोपन्ना शनिवार को ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, जब उन्होंने और मैथ्यू एबडेन ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल फाइनल में सिमोन बोलेली और एंड्रिया ववासोरी की इतालवी जोड़ी को 7-6, 7-5 से हराया। 43 वर्षीय बोपन्ना ने जीन-जूलियन रोजर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 40 साल की उम्र में मार्सेलो अरेवोला के साथ 2022 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल ट्रॉफी जीती थी। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।

पीएम मोदी ने अपने एक्स (जिसे पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "बार-बार, अभूतपूर्व प्रतिभाशाली रोहन बोपन्ना दिखाते हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं है! उनकी ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत पर उन्हें बधाई। उनकी उल्लेखनीय यात्रा एक सुंदर अनुस्मारक है कि यह हमारी भावना, कड़ी मेहनत और दृढ़ता से दूर है जो हमारी क्षमताओं को परिभाषित करती है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ।"

Time and again, the phenomenally talented @rohanbopanna shows age is no bar!



Congratulations to him on his historic Australian Open win.



His remarkable journey is a beautiful reminder that it is aways our spirit, hard work and perseverance that define our capabilities.



Best… pic.twitter.com/hXqHcxhlA8