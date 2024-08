Paris Olympics 2024: 89.34 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने किया धमाल, फाइनल में पाकिस्तान खिलाड़ी से टक्कर

Paris Olympics 2024: नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने सेमीफाइनल में 89.34 मीटर भाला फेंक (Javelin Throw) कर फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि, इस रेस में पाकिस्तान पहुंच गया है और टक्कर बहुत कड़ी होने जा रही है। दिलचस्प बात ये है कि वो इस थ्रो के साथ अपने करियर बेस्ट थ्रो के काफी करीब पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि नीरज का बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर है और जिस अंदाज में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना खेल दिखाया है, उसे देखकर लग रहा है कि वो फाइनल में 90 मीटर का बैरियर भी पार कर लेंगे।

नीरज चोपड़ा ही नहीं पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भी पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में गजब का प्रदर्शन किया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर फाइनल में जगह बनाई। अब फाइनल मुकाबले में 8 अगस्त को भारत-पाकिस्तान के ये दोनों एथलीट भिड़ते नजर आएंगे।

