Paris Olympics 2024: महिला निशानेबाजी में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के बाद मनु भाकर ने 'गीता' को किया कोट, देखें वीडियो

Paris Olympics 2024: भारत की मनु भाकर ने रविवार, 28 जुलाई को पेरिस में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ऐतिहासिक पोडियम फिनिश के बाद गीता को उद्धृत किया। हरियाणा की 22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने फ्रांस की राजधानी के चेटौरॉक्स शूटिंग सेंटर में इस स्पर्धा के फाइनल में 221.7 अंक हासिल किए और पोडियम में जगह बनाई। फाइनल के शुरुआती दौर में, भाकर शीर्ष 3 में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हालांकि, एथलीट ने कोरियाई निशानेबाजों के पीछे तीसरे स्थान पर रहने के लिए अविश्वसनीय वापसी की।

पोडियम फिनिश के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए भाकर ने कहा कि वह गीता से प्रेरित हैं और फाइनल इवेंट के दौरान उन्होंने गीता के शब्दों को अपने पास रखा। भाकर ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत बहुत सारे पदक जीतने का हकदार है और इसमें एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए आभारी है। उन्होंने कहा, "अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यह भारत के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित पदक था। मैं बस इसे करने के लिए तैयार थी। और भारत अधिक, और भी अधिक पदकों का हकदार है, जितना संभव हो सके। इसलिए हम इस बार अधिक से अधिक इवेंट के लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, "पूरी टीम ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए, यह भावना वास्तव में अवास्तविक है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया। मैंने बहुत प्रयास किया और आखिरी तक भी, मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ रही थी। और, उम, यह कांस्य था। लेकिन मैं वास्तव में आभारी हूं कि मैं भारत के लिए कांस्य जीत सकी, शायद अगली बार बेहतर हो।

मनु भाकर ने पदक जीतने के बाद कहा, "ईमानदारी से कहूं तो मैंने गीता बहुत पढ़ी है। इसलिए मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जो करना है, वही करो। जो करना है, वही करो और बस चले जाओ। भाग्य जो भी हो, आप उसके परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि, तुम जानते हो, तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, न कि कर्म के परिणाम पर। इसलिए मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। मैं ऐसा था 'बस अपना काम करो, बस अपना काम करो और बस सब कुछ होने दो'।"x

