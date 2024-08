Paris Olympics 2024 Day 12 Live Updates: गोल्ड का सपना टूटा... फाइनल से बाहर हुईं विनेश फोगाट, ज्यादा वजन के कारण अयोग्य घोषित

Paris Olympics 2024 Day 12 Live Updates: फ्रांस में खेले जा रहे पेरिस ओलपिंक 2024 से भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट को तगड़ा झटका लगा है। भारत के लिए चौंकाने वाली खबर बुधवार फाइनल मुकाबले से पहले आई है, जब विनेश गोल्ड मेडल के लिए कुश्ती के मैदान में उतरने वाली थीं। लेकिन खबर है कि विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किग्रा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पेरिस स्थित भारतीय दल ने इसकी सूचना दी है।

भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा, "यह खेद के साथ है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किग्रा वर्ग से विनेश फोगट की अयोग्यता की खबर साझा कर रहा है। रात भर टीम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, आज सुबह उसका वजन कुछ ग्राम 50 किलोग्राम से अधिक हो गया। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय टीम आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करती है। यह मौजूदा प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा।"

Indian Wrestler Vinesh Phogat disqualified from the Women’s Wrestling 50kg for being overweight.



It is with regret that the Indian contingent shares news of the disqualification of Vinesh Phogat from the Women’s Wrestling 50kg class. Despite the best efforts by the team through… pic.twitter.com/xYrhzA1A2U