Paris Olympics 2024: टी20 विश्व कप क्रिकेट के बाद पेरिस ओलंपिक की बारी, पीएम मोदी बोले- खिलाड़ी दिखाएंगे दम, जीतेंगे पदक, देखें वीडियो

Highlights विश्व कप जीतने की असली कहानी जीत की यात्रा भी है। आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते हैं।

Paris Olympics 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टी20 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए मंगलवार को विश्वास जताया कि पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। यहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं के आत्मविश्वास को भारत की ‘असली पूंजी’ करार दिया और कहा कि यही युवा शक्ति देश को 21वीं सदी की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य रखती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से कहा कि निश्चित तौर पर उन्होंने भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मुकाबला देखा होगा और जीत का जश्न भी मनाया होगा। उन्होंने कहा, ‘‘विश्व कप जीतने की असली कहानी जीत की यात्रा भी है।

आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल तक और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते हैं।’’ भारत ने बारबाडोस में संपन्न हुए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीता और आईसीसी ट्रॉफी का 11 साल का इंतजार खत्म किया।

