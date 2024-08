Paris 2024 Olympics: लक्ष्य सेन पुरुष बैडमिंटन कांस्य पदक मैच में ली ज़ी जिया से हारे

Paris 2024 Olympics: मलेशिया के ली ज़ी जिया ने सोमवार को भारत के लक्ष्य सेन को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 की पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ली ने धीमी शुरुआत से उबरते हुए मैच 13-21, 21-16, 21-11 से जीत लिया और अपना पहला ओलंपिक पदक हासिल किया।

लक्ष्य, जो ओलंपिक बैडमिंटन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं, ने मलेशियाई खिलाड़ी पर शुरुआती दबाव बनाते हुए तेजी से शुरुआत की। भारतीय शटलर ने शुरुआती गेम को तेजी से जीत लिया, क्योंकि ली ने अपने पैर जमाने के लिए समय लिया।

