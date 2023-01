Men's Hockey World Cup 2023: लगातार दो बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत, जानें 15 रोचक तथ्य

Highlights राउरकेला विश्व कप के 44 में से 20 मैचों की मेजबानी करेगा। फाइनल सहित शेष 24 मैच कलिंग स्टेडियम में खेले जाएंगे। ओडिशा लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा।

Men's Hockey World Cup 2023: ओडिशा में 13 जनवरी से एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हो रहा है। भारतीय टीम पहला मैच 13 जनवरी को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पर स्पेन से खेलेगी। इसी मैदान पर उसे दूसरा मैच इंग्लैंड से खेलना है, जिसके बाद तीसरा मैच वेल्स के खिलाफ भुवनेश्वर में होगा।

Odisha is all set for a grand inaugural ceremony of FIH Hockey Men's World Cup 2023 in Cuttack. pic.twitter.com/wKV1RNSX5g