Chessable Masters Final: फाइनल में हारे भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंदा, चीन के डिंग लिरेन ने दी शिकस्त

By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2022 11:12 AM

चेन्नई के 16 साल के प्रज्ञानानंदा ने वापसी करते हुए पहला सेट गंवाने के बाद दूसरा सेट जीत लिया लेकिन इसके बाद वह दो बाजी के ब्लिट्ज टाईब्रेकर में हार गए। पहला सेट 1.5-2.5 से गंवाने वाले भारतीय ग्रैंडमास्टर ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 2.5-1.5 से जीता जिसके कारण नजीजे के लिए ब्लिट्ज टाईब्रेकर का सहारा लेना पड़ा।

