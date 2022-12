Look Back 2022: पाटिल ने किया कमाल, काहिरा में विश्व चैंपियन के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल किया, जानें 2022 में भारत का हाल

Highlights रुद्रांक्ष की नजरें अब ओलंपिक में 2008 बीजिंग ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा की उपलब्धि की बराबरी करने पर टिकी हैं। आईपीएस अधिकारी के बेटे रुद्रांक्ष ने घरेलू टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। काहिरा में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक की उम्मीद लोगों ने नहीं की होगी।

Look Back 2022: भारतीय निशानेबाजों के लिए बीता साल निराशाजनक रहा लेकिन राइफल निशानेबाज रुद्रांक्ष पाटिल ने सफलता की नई इबारत लिखी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों ने भी इस बार इन खेलों में निशानेबाजी को शामिल नहीं किया।

दस मीटर एयर राइफल में चुनौती पेश करने वाले रुद्रांक्ष काहिरा में दिग्गज निशानेबाजों को पछाड़ते हुए विश्व चैंपियन बने और साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल किया। रुद्रांक्ष की नजरें अब ओलंपिक में 2008 बीजिंग ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा की उपलब्धि की बराबरी करने पर टिकी हैं जो भारत के एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज हैं।

भारतीय निशानेबाजी परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में लगातार युवा निशानेबाज सामने आए हैं और 2022 भी इससे अलग नहीं रहा। रुद्रांक्ष के अलावा ट्रैप निशानेबाज भवनीश मेंदीरत्ता और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने में सफल रहे।

Congratulations to shooter #RudrankshPatil, (son of IPS officer Balasaheb Patil) for the great achievement for our Nation by grabbing the #GoldMedal at Cairo World Championship & qualifying for the Paris Olympics!

Maharashtra is very proud of you and always there to support you! https://t.co/Yz2YM3v635pic.twitter.com/85MzbCbbxA