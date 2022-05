Commonwealth Games 2022: राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए सामने आए भारतीय पहलवानों के नाम, चेक करें लिस्ट

Highlights 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से भारत का लगातार 200 से अधिक एथलीटों द्वारा चतुष्कोणीय शोपीस में प्रतिनिधित्व किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है।

बर्मिंघम: इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय पहलवान पूजा गहलोत (50 किग्रा), विनेश फोगट (53 किग्रा), अंशु मलिक (57 किग्रा), साक्षी मलिक (62 किग्रा), दिव्या काकरान (68 किग्रा) और पूजा ढांडा (76 किग्रा) को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है।

Indian wrestlers Pooja Gehlot (50 Kg), Vinesh Phogat (53 Kg), Anshu Malik (57 Kg), Sakshi Malik (62 Kg), Divya Kakran (68 Kg) and Pooja Dhanda (76 Kg) selected to represent the country at Commonwealth Games 2022 in Birmingham, England.